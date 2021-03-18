Головкин определился со следующим соперником

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) определился с соперником на следующий бой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им, вероятнее всего, станет обладатель пояса WBA Super в среднем весе японец Риота Мурата (16-2, 13 КО). Сообщалось, что стороны начали переговоры об объединительном поединке.

Геннадий Головкин возвращается. Известны соперник и дата боя

Об этом в интервью Fino Boxing заявил промоутер Фернандо Бельтран, представляющий интересы мексиканского боксера Хайме Мунгии (36-0, 29 КО).

"Головкин хочет драться с японцем. Да, он чемпион, это тоже большое дело. Я уважаю его выбор", - добавил Бельтран.

При этом ранее сообщалось, что Головкин и Мунгия договорились о поединке на 7 мая в штате Техас (США). Однако позже появилась информация, что мексиканец якобы передумал драться с казахстанцем и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.

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