Головкин - Мурата: Завершился первый бой

В Сайтаме (Япония) завершился первый бой вечера бокса, главным событием которого станет поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный боксер Таига Като выиграл раздельным решением судей у другого японца Хироку Амаки (39-36, 39-36, 39-36).

По последней информации, бой между Головкиным и Муратой начнется в 18:10 по времени Нур-Султана. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Напомним, что на кону будут стоять пояса по версиям IBF, IBO (принадлежат Головкину) и WBA Super (Мурата).

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