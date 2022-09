Головкин - "Канело" 3: определился обладатель пояса WBA в весе GGG

Американский проспект среднего веса Остин Уильямс (11-0, 9 КО) победил британца Кирона Конуэя (18-2-1, 4 КО) в бою за вакантный титул чемпиона по версии WBA International в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. В девятом раунде Уильямс отправил соперника, но Конуэй сумел пройти всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи отдали победу Уильямсу.

