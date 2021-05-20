Головкин, дуэт Ахмедовых, битва за финал и топ-бой Алимханулы. Что приготовили казахстанские профи на лето

Нынешний сезон у казахстанских профи-боксеров начался довольно сухо. Он пуст на события, хотя несколько знаковых моментов могли произойти. Теперь вся надежда на летний период. И как раз это сезон обещает быть очень насыщенным и жарким. Все подробности - в материале корреспондента Vesti.kz.

Прежде всего от весны мы ждали выхода на ринг Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 КО). Боксер отлично продвинулся в рейтингах, добился провести элиминаторный бой, однако в самый ответственный момент покинул кард из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Этот случай лишил нас накала и адреналина, учитывая, что чуть раньше также по этой же причине слетел и Жанкош Тураров (24-0, 17 КО). Он также собирался провести один из главных боев в своей карьере против реально хорошего оппонента...

Теперь вся надежда на Батыра Джукембаева (18-0, 14 КО). Он должен защитить сезон ярчайшим поединком против одного из главных нокаутеров дивизиона. Практически десять дней осталось до момента, когда он в ринге встретится с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Боксеры разыграют между собой выход в финал "турнира четырех" от IBF. Напомним читателям, что победитель всего заявленного контеста станет обязательным претендентом на титул в первом полусреднем весе.

После этого будем с нетерпением ждать лета. Видимо многие лидеры казахстанского профи-бокса решили драться именно в этот сезон года, проигнорировав весеннее распределение рейтингов. Ну, кроме Жанибека Алимханулы (9-0, 5 КО).

Он мог выйти на ринг намного раньше. Но средневес некоторое время потратил на восстановление после травмы. К полноценному тренировочному процессу он приступил сравнительно недавно. И уже имеет возможность выступить против крутого бойца.

26 июня Алимханулы сразится с экс-чемпионом мира из США Робом Брантом. Настоящая проверка, реальный трамплин. Бонусов от возможной победы очень много. Главное подготовиться как следует и проявить себя с лучшей стороны. Возможно, даже с той, которую мы еще не видели.

Только не хотелось бы, чтобы Брант в итоге стал самым топовым оппонентом у казахстанских боксеров этим летом. Ведь планируется выход на ринг и Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО). Не хотелось бы, чтобы наш чемпион сразился с кем-то из низшего эшелона.

Такое уже было в декабре и совершенно неинтересно вновь. Смысла в этом нет никакого. Но пока все идет к тому, Головкин будет драться с призером Олимпиады Эскиве Фалькао (Бразилия). В профи-боксе он не нашел себя. Регалий нет, медийного величия тоже - мисматч.

Как бы то ни было, GGG в любом случае поддержит этот шторм, который надвигается. Будет оживление, будет интерес и высокая температура. Можно рассчитывать как минимум на две супервстречи. А ведь еще нас с вами ждут перфомансы от Али Ахмедова (16-1, 12 КО) и Садриддина Ахмедова (12-0, 10 КО).

Али совершит камбэк после тяжелого нокаута в прошлогоднем титульном поединке. В декабре он досрочно проиграл эквадорцы Карлосу Гонгоре. Больше новостей от его команды не поступало. Сам же боксер рассказал, что уже готов возвращать свои позиции - примерно в июне-июле появится на ринге.

Садриддин в этом году уже бился. 29 января он единогласным решением судей победил голландца Стивена Даньо и завоевал пояса WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе.

Вновь выступить "Солдат Q" сможет уже в июне. По крайней мере, на это рассчитывает промоутерская компания Eye of the Tiger Managment, ведущей дела казахстанца. Источник отметил, что бой планируется в Канаде.

Соревновательная программа формируется интересная и красочная. И это с учетом того, что не все примерные схватки озвучены. Возможно и такое, что в ближайшее время, либо в начале лета появится дополнительная информация и кард расширится.

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