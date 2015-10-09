На вечере бокса в Нью-Джерси (США) состоялся поединок, завершившийся досрочно, передают Vesti.kz.

В ринге сошлись американские средневесы Бернард Гарднер (4-1-1, 3 КО) и Итан Траут (0-3-1). Бой был рассчитан на четыре раунда, но завершился уже в стартовом: Гарднер эффектно вырубил соотечественника и одержал победу нокаутом.

Для Гарднера это четвёртая победа в карьере и третья нокаутом при одной ничьей и одном поражении. Траут, не знающий побед на профессиональном ринге, потерпел третье поражение при одной ничьей.

🚨KO OF THE YEAR Contender in Newark as Bernard Gardner Knocks Out Ethan Trout in Round 1 to move to 4-1-1 https://t.co/nkbsIvjh97 — Tokkerū (@ATokkers5) November 29, 2026

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