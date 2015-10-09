Немецкий супертяжеловес Агит Кабайел (28-0, 20 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою против албанца Нельсона Хисы (25-1, 23 КО) на вечере бокса в Дюссельдорфе (Германия), передают Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже во втором: Хиса получил травму руки, после чего его угол выбросил полотенце.

Для небитого Кабайела это 28-я победа в карьере и 20-я досрочная, тогда как Хиса потерпел первое поражение при 25 выигрышах.

Отметим, что профессиональную боксёрскую карьеру Кабайел начал 23 июня 2011 года, победив соотечественника Йетона Абдуллу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Ранее он владел титулами чемпиона WBC Continental Americas (2024–2025), WBO NABO (2024–2025), чемпиона Европы по версии EBU (2017–2020; 2023–2024), Европейского союза по версии EBU-EU (2016–2018) и Средиземноморья по версии WBC Mediterranean (2014) в супертяжёлом весе.

Agit Kabayel gets the early 2nd round stoppage against undefeated Nelson Hysa‼️ #KabayelHysa https://t.co/BXesmVGVwo — 𝐻𝐸𝐶𝑇𝐸𝐶 𝐵𝑂𝑋𝐼𝑁𝐺 (@HECCTECC) November 28, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!