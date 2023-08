Главный бой в весе непобежденного казаха завершился фантастическим нокаутом

Фееричным образом завершился главный бой вечера бокса ShoBox: The New Generation в Wind Creek Events Center, прошедшем в Бетлехеме (США), передает Vesti.kz.

В лимите второго полулегкого веса встречались американец Джордан Уайт (15-1, 11 КО) и доминиканец Эридсон Гарсия (17-1, 11 КО). Несмотря на хорошую статистику, латиноамериканец оказался на канвасе уже в первом раунде. Уайт поймал соперника левым хуком и добился фантастической победы.

