Главный бой вечера завершился спорным поражением чемпиона Олимпиады-2016

В Тусоне (штат Аризона, США) состоялся главный бой вечера между чемпионом WBC во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Оскаром Вальдесом (30-0, 23 КО) и бразильцем Робсоном Консейсао (16-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первую часть поединка Консейсао провел очень активно и даже в некоторых эпизодах потряс оппонента из Мексики. Однако затем бразилец ослабил натиск, чем воспользовался Вальдес, завладев преимуществом. По непонятным причинам Консейсао не особо напрягался в заключительном, 12-м раунде, уверовав, видимо, в свою победу по очкам. Но вердикт судей вызвал у него недоумение - 117-110, 115-112 и 115-112 в пользу мексиканца, который отстоял свой титул, завоеванный в феврале в поединке против соотечественника Мигеля Берчельта (38-2, 34 КО).

