Главный бой вечера завершился победой чемпиона Олимпиады-2016

В главном поединке вечера в Талсе (штат Оклахома, США) бразилец Робсон Консейсао (17-1, 8 КО) победил американца Хавьера Мартинеса (17-1, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Элиминаторный бой WBC в рамках второго полулегкого веса до 59 килограммов прошел все десять раундов, по итогам которых судьи отдали предпочтение Консейсао - 99-91, 100-90 и 98-92.

Если в первой части поединка Мартинес смотрелся более чем достойно, то впоследствии Робсон был более точен и агрессивен, так как лучше действовал на дистанции. Все-таки сказалась его хорошая любительская карьера.

Отметим, что Консейсао становился чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро. После Игр-2016 подписал контракт с известным американским промоутером Бобом Арумом.

