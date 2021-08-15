Главный бой вечера за чемпионский титул завершился нокаутом

Во Фриско (штат Техас, США) в главном событии вечера американский проспект Верджил Ортис-младший (18-0, 18 KO) победил литовского боксера Эгидиюса Каваляускаса (22-2-1, 18 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону стоял титул WBO International в полусреднем весе до 66,7 килограмма, который принадлежал Ортису.

12-раундовый поединок завершился в восьмом, когда Верджил несколько раз отправил в нокдаун оппонента. А когда Каваляускас в очередной раз оказался на канвасе, рефери остановил бой, хотя в стартовых раундах Эгидиюс смотрелся куда убедительнее.

VERGIL ORTIZ JR. IS A BEAST. pic.twitter.com/k4yO55sYdY — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 15, 2021

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