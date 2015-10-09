Главный бой вечера бокса в США завершился разгромом

В Нью-Йорке (США) прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе американца Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО) против его соотечественника Шакура Стивенсона (25-0, 11 КО), передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов и завершился разгромной победой Стивенсона по очкам — 119-109 трижды.

Стивенсон на протяжении всего поединка выглядел предпочтительнее соперника, полностью деклассировал Лопеса и отобрал у него чемпионский пояс в первом полусреднем весе.

Для непобеждённого Шакура это 25-я победа в карьере, тогда как Лопес потерпел второе поражение, имея на своём счету 22 победы.

