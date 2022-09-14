"GGG выглядит абсолютным зверем". Промоутер - о бое Головкина против "Канело"

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился своими ожиданиями от предстоящего третьего поединка между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Он состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Там же они встречались в 2017 и 2018 годах. Первый поединок завершился спорной ничьей, а второй судейским решением выиграл "Канело".

"Я вижу, что Головкин сейчас одержим этим боем. Он 15 лет выступал в среднем весе, а сейчас поднялся во второй средний дивизион и выглядит абсолютным зверем. У него есть все, чтобы победить Альвареса. "Канело" лучше быть готовым к жесткому бою. Я знаю, что Альварес готовился к этому поединку, потому что вернется после поражения и будет стремиться нокаутировать GGG.

Так что всем нам лучше подготовиться к тотальной войне", - приводит слова Хирна Fightnews.info.

Напомним, на кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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