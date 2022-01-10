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Геннадий Головкин выразил поддержку Казахстану

Геннадий Головкин выразил поддержку Казахстану
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин в соцсетях выразил поддержку казахстанцам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан", - написал Головкин в твиттере.

Напомним, в Казахстане 10 января проходит день траура. Cоответствующее распоряжение "Об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов" Президент Касым-Жомарт Токаев подписал 8 января.

"В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан", - говорится в указе.

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Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий
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