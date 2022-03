Геннадий Головкин вошел в пятерку звезд азиатского бокса

Стриминговый сервис DAZN, с которым сотрудничает чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), представил пятерку самых популярных действующих боксеров из Азии, сообщают Vesti.kz.

В топ-5 вошел GGG, а также Наоя Иноуэ (22-0, 19 КО) и Кадзуто Иока (28-2, 15 КО) из Японии и филиппинцы Нонито Донэйр (42-6, 28 КО) и Марк Магсайо (24-0, 16 КО).

"Все звезды Азиатского континента", - написал DAZN.

Интересно, что в список не вошел японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), обладатель пояса WBA Super в среднем весе, с которым Головкин проведет бой 9 апреля.

