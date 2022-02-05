Геннадий Головкин сделал заявление о бое в Казахстане

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) прокомментировал возможность поединка в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

Звездный средневес считает, что не только в США или Великобритании он мог бы получить условия для качественно проведения боя.

"Я помню, как приехал в Великобританию. Мне понравился тот вечер, я получил удовольствие. Это был зрелищный бой. Но я бы не стал ограничивать себя какой-то одной страной, - рассказал боксер в комментарии для Sky Sports. - Это зависит от многих факторов. Я уверен, что условия, предлагаемые для боя в Соединенных Штатах или в моей родной стране, Казахстане, будут не хуже, чем в Великобритании. Так что давайте будем реалистами".

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