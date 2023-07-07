Геннадий Головкин поздравил соотечественников на казахском языке

Звезда мирового бокса казахстанец Геннадий Головкин обратился к своим соотечественникам, поздравив их с 25-летием столицы, сообщают Vesti.kz. Он написал в своем твиттере пост на казахском и английском языках.
"Happy 25th birthday, Astana! Астана күні құтты болсын!" - написал GGG.
Happy 25th birthday, Astana! #AstanaDay #Kazakhstan— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) July 6, 2023
Астана күні құтты болсын! pic.twitter.com/io9ZzM1dsF
Напомним, что 41-летний Головкин пока не делал заявлений о своей дальнейшей карьере. Он не выходил на ринг с сентября прошлого года - после трилогии с мексиканцем Саулем Канело Альваресом, в этом году он освободил свои чемпионские титулы по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе.
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