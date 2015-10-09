Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Профи-бокс
Сегодня 19:52
 

Фьюри против Джошуа? Дана Уайт готовит мегабой

  Комментарии

Поделиться
Фьюри против Джошуа? Дана Уайт готовит мегабой ©Depositphotos.com

Промоутерская компания Zuffa Boxing, которой руководит президент UFC Дана Уайт, может взять на себя организацию боя между британскими суперзвёздами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxingScene.

Поделиться

Промоутерская компания Zuffa Boxing, которой руководит президент UFC Дана Уайт, может взять на себя организацию боя между британскими суперзвёздами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxingScene.

По данным источника, трансляцию боя планируется проводить на платформе Netflix. Ранее Уайт заявил, что в ближайшее время Zuffa Boxing анонсирует несколько громких подписаний, намечая серию масштабных проектов.

"В ближайшие несколько недель у нас будут довольно безумные анонсы. Я продвинулся в боксе гораздо дальше, чем ожидал, проведя всего два турнира. Происходит много всего, что встряхнёт индустрию: новые подписания, сделки. Говорю вам, к концу 2026 года всё будет выглядеть очень впечатляюще", – приводит слова Уайта портал BoxingScene.

На счету Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. Он владел чемпионскими поясами по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

В своём последнем бою, состоявшемся 19 декабря, Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола.

37-летний Фьюри дважды завоёвывал титул чемпиона мира. В своём последнем бою в декабре 2024 года он уступил единогласным решением украинцу Александру Усику.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Болонья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 февраля 00:45   •   не начат
Болонья
Болонья
(Болонья)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Болонья
Ничья
Милан
Проголосовало 166 человек

Реклама

Живи спортом!