Фьюри получил преимущество над Усиком. Есть одно условие

Трехкратный чемпион мира в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, передает Vesti.kz.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

"Если Фьюри подготовится, не будет пить и тусоваться, будет сосредоточенным на этом поединке, то Усику будет очень тяжело. Ему и так не было легко. Если тогда я ставил 50 на 50, даже, может, больше было на Усика, то в этом бою, возможно, даже 60 на Фьюри, 40 на Усика", - сказал Бриедис на своём YouTube-канале.

Их реванш состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Общий призовой фонд поединка составит 190 миллионов долларов.

Усик не знает поражений, в его активе 22 победы, из них 14 досрочных. Фьюри выиграл 34 боя (в 24 случаях нокаутом) при 1 ничьей и 1 поражении.