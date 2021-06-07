Флойд Мейвезер объяснил, почему не смог нокаутировать Логана Пола

44-летний боксер Флойд Мейвезер подвел итоги выставочного поединка с 26-летним блогером Логаном Полом. Он прошел в США и завершился ничьей.

"Логан Пол оказался лучше, чем я ожидал. Он жесткий, грубый соперник. В целом это было хорошее представление, мне было весело. Я был удивлен им сегодня.

Сейчас я не знаю, что ждет меня в будущем, я обсужу все со своей командой и посмотрю, куда мы пойдем дальше. Я занимаюсь этим спортом 25 лет и понимаю, что мне не 21, но сегодня вечером мне было весело", - цитирует Мейвезера "Чемпионат" со ссылкой на MMAFighting.

Напомним, что регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится все предусмотренное время, то победитель по итогу объявлен не будет, как и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!