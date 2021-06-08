Флойд Мейвезер за неделю купил девять автомобилей на миллион долларов

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер за неделю потратил один миллион долларов на приобретение автомобилей, передает "Чемпионат".

Он купил в автосалоне Лас-Вегаса машины для себя, членов семьи и окружения. В числе его покупок - два Rolls-Royce Ghost, Mercedes S560, Maybach, Dodge Journey, Dodge Charger и три Dodge Challenger.

В общей сложности в этом автосалоне Мейвезер за последние годы приобрел 157 автомобилей, в их числе - 29 Rolls-Royce.

Известно, что экс-чемпион мира по боксу коллекционирует автомобили. В его гараже есть автомобили люксовых марок, включая Ferrari, Bugatti, Lamborghin и Rolls-Royce.

Напомним, что в минувшие выходные Мейвезер провел выставочный бой с популярным блогером Логаном Полом, который завершился ничьей.

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