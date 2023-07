Флойд Мейвезер назвал самого недооцененного боксера

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший назвал самого недооцененного боксера, сообщают Vesti.kz. По его мнению, болельщики, эксперты, медиа и коллеги по рингу не отдают должное талантливому американскому полусредневесу и обладателю временного пояса IBF американцу Джарону Эннису (31-0, 28 КО).

9 июля в Атлантик-Сити (США) Эннис нокаутировал венесуэльского боксера Роймана Вилью (26-2, 24 KO). Его тренер считает, что Джарон - лучший в мире.

THE BOOGEYMAN DOES IT AGAIN 😈@JaronEnnis KOs Villa in round 10 to move to 31-0 ⭐#EnnisVilla pic.twitter.com/cIiuRPbUL5