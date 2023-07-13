Флойд Мейвезер назвал самого недооцененного боксера

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший назвал самого недооцененного боксера, сообщают Vesti.kz. По его мнению, болельщики, эксперты, медиа и коллеги по рингу не отдают должное талантливому американскому полусредневесу и обладателю временного пояса IBF американцу Джарону Эннису (31-0, 28 КО).

"Есть немало молодых бойцов, которые на подходе к вершинам бокса, но о которых мы практически не говорим, - цитирует Флойда vRINGe.com. - "Для протокола" я назову "Бутса" Энниса. Я хочу обратиться к другим бойцам: "Не проспите, ведь он адски крутой боец!" Чувствую, что он не получает должное внимание и уважение. Мы говорим в этом весе о других бойцах, но почему-то не упоминаем его. А я считаю, что он станет проблемой".

9 июля в Атлантик-Сити (США) Эннис нокаутировал венесуэльского боксера Роймана Вилью (26-2, 24 KO). Его тренер считает, что Джарон - лучший в мире.

THE BOOGEYMAN DOES IT AGAIN 😈@JaronEnnis KOs Villa in round 10 to move to 31-0 ⭐#EnnisVilla pic.twitter.com/cIiuRPbUL5 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 9, 2023

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