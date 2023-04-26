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Фируза Шарипова заявила о желании стать чемпионкой UFC

Фируза Шарипова заявила о желании стать чемпионкой UFC
©boxingscene.com/

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова рассказала о своей подготовке к предстоящему бою по правилам ММА, а также о ближайших планах, сообщают Vesti.kz. В ее активе уже есть две победы в смешанных единоборствах.

"На 20 мая у меня намечен очень серьезный бой по боксу с соперницей, которая стоит выше меня в рейтинге, за титул WBC Silver. Если я выиграю, то буду претендовать на бой с Кэти Тейлор. Сейчас нахожусь в очень хорошей форме. Бой по ММА - это один из этапов моей подготовки.

Мне совсем немного не хватило, чтобы выиграть у Кэти Тейлор и стать абсолютной чемпионкой мира. Мы сделали выводы и усилили тренерский штаб. Надеюсь, это было мое последнее поражение и дальше я буду только побеждать - как по боксу, так и по ММА. 

Я через день спаррингуюсь, у меня очень серьезные спарринг-партнеры, и получить травму я могу в любой момент. Травмироваться на спарринге не тяжелее, чем в бою в октагоне. Конечно, я стараюсь быть максимально аккуратной. Моя главная цель - стать абсолютной чемпионкой мира по профессиональному боксу. После этого уже я хочу стать чемпионкой в лиге Octagon, а потом выйти на бой с чемпионкой UFC и забрать ее пояс", - сказала Шарипова.

Напомним, что 29 апреля Шарипова встретится с Илоной Бондаренко по правилам ММА в рамках турнира Octagon 44 в Алматы.

На 20 мая в Таразе у Фирузы намечен бой по боксу с чемпионкой Малави Рут Чисейл за вакантный титул WBC Women's Silver в легком весе. В случае победы казахстанка станет обязательным претендентом на титул абсолютной чемпионки мира и сможет выйти на бой с Кэти Тейлор, которой Шарипова уступила в декабре 2021 года.

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Метки:
Шарипова Фируза UFC WBC MMA

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