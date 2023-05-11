Филиппинский боксер умер от полученных во время боя травм

22-летний филиппинский боксер Кеннет Эгано (7-1, 3 КО) умер, потеряв сознание в ринге после боя, состоявшегося 6 мая в филиппинском городе Имус, сообщают Vesti.kz.

По данным Philstar.com, в этот день он проводил 8-раундовый поединок с соотечественником Джейсоном Факуларином (4-1, 4 КО). Эгано выиграл решением судей (77-74, 76-75, 76-75). Однако потерял сознание перед объявлением победителя.

У Эгано произошло кровоизлияние в мозг, он был доставлен в больницу и впал в кому. Врачам не удалось его спасти.

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