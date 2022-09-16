"Это акула бокса". Российский супертяж высказался о силе Головкина

Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин прокомментировал предстоящий бой между действующим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает Allboxing.ru. Трилогия состоится утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США), где прошли их первые два боя в 2017 и 2018 годах.

На кону предстоящего боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

"Все мы знаем, что Геннадий Головкин - это акула бокса. Он обладает невероятным опытом и силой. Нельзя сказать, что он непобедимый, потому что любой боксер может как выиграть, так и проиграть. Что касается "Канело", то это очень раскрученный в США и Мексике боец, обладающий высоким уровнем мастерства. Он вальяжно путешествует из одной весовой категории в другую, завоевывает множество титулов. Но мы все помним их противостояние с Дмитрием Биволом в полутяжелом весе, где он проиграл Дмитрию, и это тоже еще раз доказывает, что от поражения никто не застрахован.

Я думаю, что Альварес победит Головкина в третьем поединке, после чего будет настраиваться на реванш с Дмитрием Биволом. Это большое событие, которое снова будет ждать весь мир профессионального бокса", - заявил Кузьмин.

Накануне трилогии вышла песня о Головкине, в которой известный стэндап-комик Евгений Чебатков на испанском языке обратился к "Канело".

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