Только эти двое заставляют легендарного Джорджа Формана следить за современным боксом. Кто они?

Самый возрастной чемпион в истории супертяжелого веса Джордж Форман назвал единственный бой, который он хочет увидеть в современном боксе, сообщают Vesti.kz. Легендарный американец упомянул имена двух спортсменов, благодаря которым бокс все еще будоражит его.

"Единственный бой, который я бы хотел увидеть перед тем, как перестану смотреть бокс, - это поединок Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа.

Считаю, что Энтони - единственный боец, который может устроить Тайсону ужасный бой. Только он будет хорошо смотреться против Фьюри. Ведь сейчас именно Тайсон - лучшее, что есть в боксе. Мне нравится все это, ведь сейчас только эти двое заставляют меня продолжать следить за боксом, держат в постоянном напряжении", - сказал Форман в беседе talkSPORT.

При этом 74-летний ветеран уверен, что "Фьюри не затерялся бы в боксе в любую эру, в любую эпоху. Неважно с кем, когда и где. Поверьте, он бы выглядел достойно".

С Форманом согласился его не менее популярный соотечественник легендарный Майк Тайсон. Недавно он назвал самого лучшего боксера в мире.

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