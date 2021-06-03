"Есть ребята, которых я не считаю проигравшими". Жусупов - о рассечении, финале ЧА против узбека и Олимпиаде

По итогам чемпионата Азии по боксу в мужской сборной Казахстана должно было быть "золото". Такого мнения придерживается Абылайхан Жусупов. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что соревнования прошли в статусе разминочных перед Олимпийскими играми.

Напомним, сам Жусупов стал серебряным призером. Его финал в категории до 69 килограммов против узбека Бобо-Усмона Батурова продлился меньше раунда. Из-за рассечения встреча была остановлена. Судьи отдали победу сопернику.

"Чемпионат Азии в этом году прошел в преддверии Олимпийских игр. Изначально мы планировали побоксировать, набрать определенную форму перед Олимпиадой. Думаю, все парни у нас выступили неплохо. И считаю, что "золото" в команде должно было быть. Есть ребята, которых я не считаю проигравшими.

В принципе, это не главный старт. Самое важное в календаре - это выступление в Токио на Играх. Так что ЧА для нас прошел в статусе разминочного. Надеюсь, что и я, и вся наша сборная выступит на ОИ удачно.

В финале у меня было столкновение головами. Я, конечно, готовился к главному бою. Хотел себя реализовать, все-таки готовность была. Но это бокс. Такое случается. Причем происходит не в первый раз. Главное извлечь уроки, двигаться дальше.

Сейчас небольшой отдых. Съездим домой, несколько дней побудем с родными. А затем соберемся в Алматы, проведем сборы", - озвучил боксер.

Добавим, что в активе сборной шесть медалей: пять серебряных и одна бронзовая.

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