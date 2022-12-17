ESPN назвал лучшего боксера и главный апсет 2022 года

Американский спортивный портал ESPN назвал чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером 2022 года, а его победа над звездным мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом признана главным апсетом уходящего года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой состоялся в мае в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда Бивол победил судейским решением (115-113 трижды).

В ноябре в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин также по очкам выиграл у другого мексиканца Хильберто Рамиреса (118-110, 117-111 дважды) и тем самым в пятый раз защитил свой титул.

"Канело", в свою очередь, в сентябре в Лас-Вегасе победой закрыл трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным (116-112, 115-113 дважды).

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