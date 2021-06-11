Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Если папа скажет, я завершу карьеру". Сондерс сделал заявление после поражения от "Канело" Альвареса

Он озвучил дальнейшие планы.

"Если папа скажет, я завершу карьеру". Сондерс сделал заявление после поражения от "Канело" Альвареса
Фото: badlefthook.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0

Экс-чемпион мира британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) признался, что может завершить карьеру после поражения от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО). 

Он отметил, что после такого поединка будет сложно вернуться в бокс. А окончательное решение, вероятно, примет его отец. 

"Мне 31 год, но я не терпел избиений, у меня не отсохли мозги настолько, чтобы я не мог сформулировать предложение, поэтому надо сесть и посмотреть на варианты продолжения карьеры. Нужно всё взвесить. Нельзя просто вернуться и драться за позицию в рейтинге, пояса не прокормят моих детей. Все звёзды должны сойтись правильным образом и это должен быть правильный бой.

Сложно возвращаться после таких поединков. Что будет дальше? Я поговорю со своим отцом, потому что его мнение будет иметь большое значение. Честно говоря, скорее всего, он и примет решение. Тут шансы 50 на 50. Лично я думаю, что подерусь еще один или два раза, но это должны быть правильные бои. Но если папа скажет: "Бросай бокс, сынок и больше не возвращайся на ринг", то, наверное, я так и сделаю", - цитирует боксера fightnews.info.

Напомним, что бой Сондерса и Альвареса за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе состоялся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США). В восьмом раунде британец пропустил тяжелый апперкот, сломавший ему орбитальную кость, после чего его угол отказался от продолжения поединка.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сондерс Билли Джо Альварес Сауль Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
09:56
Бокс

"Если папа скажет, я завершу карьеру". Сондерс сделал заявление после поражения от "Канело" Альвареса
Сегодня
08:50
Бокс

WBC выставит специальный пояс для боя чемпиона мира в весе Головкина
Сегодня
07:31
Бокс

Известный американский тренер показал подготовку Алимханулы к бою в карде у Ломаченко
Вчера
22:49
Бокс

Устроивший "кровавую бойню" казахстанец узнал дату и соперника по следующему бою
Вчера
17:25
Бокс

Пуэрториканский нокаутер занял место Джукембаева в топ-10 рейтинга The Ring
Вчера
16:03
Бокс

Стали известны сроки возвращения Ербосынулы после срыва боя за звание претендента на чемпионский пояс
Вчера
15:15
Бокс

"Под угрозой его карьера". Эксперт назвал главную проблему Каната Ислама и дал ему совет
Вчера
14:03
Бокс

Бой Мейвезера против блогера продал более миллиона PPV в США
Вчера
13:34
Бокс

"Фак ю, "Канело". Де Ла Хойя пообещал нокаутировать Альвареса
Вчера
09:30
Бокс

Нужна активность и хорошие соперники. Казахстанские боксеры потеряли позиции в рейтинге IBF
9 июня
20:59
Бокс

Казахстанцы Елеусинов и Рысбек проведут бой друг против друга в Алматы
9 июня
20:15
Бокс

"Нужно переходить на американский рынок". Казахстанца Кособуцкого назвали новой угрозой тяжелого дивизиона
9 июня
15:32
Бокс

"Мы все батыры". Попавший за три боя в топ-10 WBA казахстанец рассказал о планах на титул
9 июня
14:11
Бокс

Забыть о титуле и "Канело". Карьера Каната Ислама подходит к концу?
9 июня
10:40
Бокс

Стали известны сроки следующего боя Майка Тайсона
9 июня
10:10
Бокс

Избегавший боя с Головкиным экс-чемпион мира собрался подраться с легендарным боксером
8 июня
22:41
Бокс

Головкин оценил дебютный бой Джукембаева в США и дал ему совет
8 июня
20:55
Бокс

Жекпе-жек алдында пышақтап кеткен қазақстандық боксшының жағдайы мен оқиғаның мән-жайы айтылды
8 июня
17:20
Бокс

Алимханулы подсказали слабое место у соперника по бою в карде Ломаченко
8 июня
14:00
Бокс

Польша отбирает соперников у GGG, или почему Головкину лучше биться с чемпионом мира из Японии
8 июня
10:15
Бокс

Флойд Мейвезер за неделю купил девять автомобилей на миллион долларов
7 июня
20:46
Бокс

Қазақстандық боксшыны жекпе-жек алдында пышақтап кетті
7 июня
16:13
Бокс

"Большой риск". Зарубежный эксперт выразил опасение исходом боя Алимханулы с экс-чемпионом мира
7 июня
14:17
Бокс

Брат блогера пригрозил "Канело" после реакции мексиканца на бой с Мейвезером
7 июня
12:17
Бокс

"Канело" отреагировал на бой Мейвезера с блогером
7 июня
11:15
Бокс

Головкина призвали дать реванш экс-чемпиону мира
7 июня
10:24
Бокс

Видео полного боя, или как блогер "выжил" против непобежденного Флойда Мейвезера
7 июня
10:05
Бокс

Флойд Мейвезер объяснил, почему не смог нокаутировать Логана Пола
7 июня
09:45
Бокс

Флойд Мейвезер не смог победить блогера Логана Пола
6 июня
12:51
Бокс

Супертяж Дюбуа жестко вырубил соперника и завоевал титул "временного" чемпиона WBA
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика