"Если папа скажет, я завершу карьеру". Сондерс сделал заявление после поражения от "Канело" Альвареса

Экс-чемпион мира британец Билли Джо Сондерс (30-1, 14 КО) признался, что может завершить карьеру после поражения от мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

Он отметил, что после такого поединка будет сложно вернуться в бокс. А окончательное решение, вероятно, примет его отец.

"Мне 31 год, но я не терпел избиений, у меня не отсохли мозги настолько, чтобы я не мог сформулировать предложение, поэтому надо сесть и посмотреть на варианты продолжения карьеры. Нужно всё взвесить. Нельзя просто вернуться и драться за позицию в рейтинге, пояса не прокормят моих детей. Все звёзды должны сойтись правильным образом и это должен быть правильный бой.

Сложно возвращаться после таких поединков. Что будет дальше? Я поговорю со своим отцом, потому что его мнение будет иметь большое значение. Честно говоря, скорее всего, он и примет решение. Тут шансы 50 на 50. Лично я думаю, что подерусь еще один или два раза, но это должны быть правильные бои. Но если папа скажет: "Бросай бокс, сынок и больше не возвращайся на ринг", то, наверное, я так и сделаю", - цитирует боксера fightnews.info.

Напомним, что бой Сондерса и Альвареса за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе состоялся 8 мая в Арлингтоне (Техас, США). В восьмом раунде британец пропустил тяжелый апперкот, сломавший ему орбитальную кость, после чего его угол отказался от продолжения поединка.

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