"Если бы он был велик, то ...". Американский эксперт раскритиковал "Канело" после боя с Головкиным

По мнению американского тренера и эксперта Тедди Атласа, третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоялся не в оптимальное время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ничего не отнимаю у "Канело", он настоящий боец, но если бы он был велик, то сегодня вечером нокаутировал бы старого Головкина. Оба показали класс в бою и уважение после, но, как и большинство больших боев в спорте, этот поединок состоялся с опозданием на несколько лет", – заявил Атлас.

Напомним, трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



