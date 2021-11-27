"Если будет ждать, не получит признания от фанатов". СМИ - о третьем бое "Канело" с Головкиным

Boxingnews24.com пишет, что Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) больше не может откладывать трилогию с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). И вот почему.

"Головкин, DAZN и мир бокса настаивают на проведении трилогии с тех пор, как GGG проиграл "Канело" сомнительным судейским решением в сентябре 2018 года.

Вместо того чтобы дать фанатам и DAZN третий бой с Головкиным, "Канело" решил заняться своим делом - стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе и поднялся в первый тяжелый вес.

Ни один из боев "Канело" за последние три года не соответствовал интересу боксерской общественности, как его два поединка с Головкиным.

Поскольку казахстанцу в апреле исполняется 40 лет, у Альвареса больше нет времени откладывать трилогию.

Если мексиканец будет ждать, пока Головкину исполнится 41 или 42 года, он не получит признания от фанатов даже в случае победы. Многие скажут, что он намеренно состарил Головкина, прежде чем окончательно согласиться на трилогию", - говорится в тексте.

Напомним, тренер мексиканца Эдди Рейносо ранее заявил, что переговоры о проведении трилогии зависят от ближайшего поединка GGG против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), который состоится 29 декабря в Токио.

Альварес и GGG встречались в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый поединок не выявил сильнейшего, а второй завершился победой "Канело" судейским решением.