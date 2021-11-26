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"Посмотрим, что скажет Геннадий". Тренер "Канело" - о том, когда начнутся переговоры по третьему бою с Головкиным

"Посмотрим, что скажет Геннадий". Тренер "Канело" - о том, когда начнутся переговоры по третьему бою с Головкиным
©boxingnews24.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), заинтересован в трилогии подопечного с обладателем титула IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

"Посмотрим, вернется ли "Канело" во второй средний вес после подъема в первый тяжелый вес. Мы будем двигаться вверх-вниз - это одно из преимуществ дисциплинированного бойца. Я бы хотел устроить бой с Головкиным в Мехико или Гвадалахаре. Я хочу, чтобы трилогия состоялась в Мексике.

Надеюсь, что появится возможность провести третий бой с Головкиным. Посмотрим, что скажет Геннадий. В декабре он будет драться с Муратой. После этого поединка мы увидим, можно ли что-то организовать. Это будет сложно, но мы надеемся, что что-то получится", - приводит слова Рейносо Fightnews.info.

Напомним, что Головкин проведет поединок с Риотой Муратой (16-2, 13 КО) 29 декабря в Японии.

"Канело" в следующем бою планирует подняться сразу в первый тяжелый вес, чтобы сразиться с чемпионом WBC Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).

Альварес встречался с GGG в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый поединок не выявил сильнейшего, а второй завершился победой мексиканца судейским решением.

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Метки:
Альварес Сауль Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

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