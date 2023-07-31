Еще один казахстанец получит чемпионский бой - источник

Казахстанский боксер Евгений Павлов (10-0, 8 КО), владеющий поясом WBA International в легчайшем весе, рассматривается для участника в отборочном турнире за право получить бой с действующим чемпионом организации, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, планируется провести поединки между соперниками из топ-5 рейтинга WBA. Победитель турнира получит бой с чемпионом. По намеченному плану встречи должны состоятся в конце года.

На данный момент Павлов занимает пятое место в рейтинге WBA своего веса. В последнем бою 5 мая в Гвадалахаре (Мексика) он нокаутировал мексиканца Кевина Родригеса Гарсию. Для казахстанца, идущего без поражений, эта победа стала десятой в профи.

Добавим, что Павлов является обладателем пояса WBA International и тренируется в одном зале с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Канело Альваресом.

К слову, действующим чемпионом легчайшего веса по версии WBA является филлипинец Марлен Тапалес (37-3, 19 КО).

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