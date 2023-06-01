Елеусинов повесил флаг Казахстана в зале известного тренера в США

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) повесил казахстанский флаг в боксерском зале во Флориде (США), сообщают Vesti.kz.

Видео появилось в Сети. Боксеры, тренирующиеся у известного американского тренера, развешивали на стены зала флаги своих стран. Среди них и олимпийский чемпион.

Отметим, что это зал американского тренера Бадди Макгирта. Он известен работой с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, но боксер в США проживает в Калифорнии и тренируется не в этом центре.

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