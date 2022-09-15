Эксперт высказался о нокауте в чемпионском бою казахстанского спарринг-партнера "Канело"

Обозреватель портала Notifight.com Людо Саенс поделился своими ожиданиями от боя казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы (16-0, 11 КО) с кубинцем Давидом Моррелом (7-0, 6 КО), владеющим чемпионским титулом WBA в этом же дивизионе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz эксперт отметил сильные качества соперников и оценил их шансы.

Ранее сообщалось, что поединок пройдет в США и будет рассчитан на 12 раундов. На кону - пояс кубинца. Сам казахстанец уже начал подготовку к бою и проводит спарринги.

"Это будет очень интересный поединок. Моррел отличается прекрасными физическими данными. У него хороший удар и выносливость. Казахстанец имеет хорошую боксерскую школу. Мне нравится его техника. Оба соперника непобежденные и голодные до больших боев. Их шансы на успех примерно равны. Я не удивлюсь, если их битва завершится досрочно", - отметил Саенс.

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Напомним, Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года, когда в Нур-Султане (Казахстан) нокаутировал Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО) из Гайаны. Весной казахстанский боксер побывал в роли спарринг-партнера абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

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