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Эксперт указал на недостатки казаха после брутального нокаута и предложил ему чемпиона мира

Эксперт указал на недостатки казаха после брутального нокаута и предложил ему чемпиона мира
©kang.org

Досрочная победа казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (19-0, 11 КО) над японцем Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО) произвела неоднозначное впечатление на австралийского журналиста Эндрю Бартлета. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил сильные и слабые стороны казахстанца, а также его перспективы.

В минувшие выходные в Инчхоне (Южная Корея) он нокаутировал Такесако в восьмом раунде и защитил свой пояс WBO International в среднем весе.

Видео победы нокаутом казахстанского боксера в титульном бою

"До сих пор сложно понять, каков истинный уровень Нурсултанова. Когда он активен и наносит удары, он очень хорош. Благодаря этому он добился досрочной победы. Однако в промежутках между атаками он действовал очень пассивно, уступая центр ринга. Таким образом, его прижимали к канатам и наносили урон. Это выглядит немного небрежно, если учитывать его чемпионские амбиции.

Тем не менее он победил крепкого бойца с хорошим рейтингом. Теперь у него есть перспективы роста. Наиболее вероятны шансы на чемпионский бой по линии WBO. Учитывая нежелание многих боксеров встречаться с его соотечественником Жанибеком Алимханулы, он мог стать следующим соперником", - отметил Бартлет.

Нурсултанов отпраздновал 19-ю победу в 19 боях на профи-ринге. Такесако потерпел первую неудачу при 15 выигрышах и одной ничьей.

Нурсултанов занимает четвертое место в рейтинге WBO, где чемпионским поясом владеет его соотечественник Жанибек Алимханулы.

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Метки:
Нурсултанов Мейирим Алимханулы Жанибек

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