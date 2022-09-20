Эксперт озвучил причины успеха казахстанца из команды Головкина в бою за два титула

Редактор авторитетного портала World Boxing News Фил Джей в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от победы боксера второго среднего веса Али Ахмедова (19-1, 14 КО) над американцем Габриэлем Росадо (26-16-1, 15 КО). Эксперт высказался о перспективах казахстанца.

Десятираундовый поединок прошел 18 сентября в Лас-Вегасе в андеркарте трилогии Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 KO) и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей. Таким образом, он выиграл пояса IBF NA и WBC Silver во втором среднем весе.

"Росадо постарел, а Ахмедов продемонстрировал хорошую подготовку. Разница сказалась на итоговом результате. Говорить о перспективах казахстанца еще рано. Это была неплохая победа, но ему нужно проверить себя в большом бою. Необходим соперник уровня Гонгоры, чтобы узнать извлек ли уроки Ахмедов. В целом, мне он понравился", - отметил Джей.

Ахмедов одержал 19-ю победу в карьере и завоевал два титула. Для Росадо же это поражение стало 16-м в карьере.

Отметим, что Росадо в 2013 году встречался с Головкиным и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде.

Максим Головкин обратился к казахстанцу после победы в бою за два титула

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