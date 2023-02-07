Эксперт оценил следующий бой Нурсултанова и предложил ему соперника

Редактор австралийского сайта aus-boxing.com Эндрю Бартлет прокомментировал корреспонденту Vesti.kz бой 29-летнего казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (18-0, 10 КО) против 31-летнего японца Кадзуто Такесако (15-0-1, 14 КО).

Их поединок пройдет 15 апреля на вечере бокса, который состоится в одном из городов Южной Кореи. На кону будет стоять титул WBO International, принадлежащий казахстанцу.

"Хороший конкурентный бой для казахстанского средневеса. Нурсултанов имеет хороший рейтинг и вполне может получить крутого соперника. Было бы интересно, если бы он в случае успеха встретился бы с Майклом Зерафой. Это было бы прекрасной проверкой перед боем с Геннадием Головкиным. Я думаю, что Нурсултанов выглядит опытнее и сильнее своего японского соперника. Для Майкла он будет очень качественным оппонентом. А если победитель получит битву с Головкиным, то это будет стоящая цель", - отметил Бартлет.

Его соперник все бои провел в Японии. В данный момент он занимает 14-е место в рейтинге средневесов IBF. Казахстанец в этом списке седьмой.

Отметим, что Нурсултанов последний раз выходил на ринг в начале октября в Польше, когда по очкам выиграл у аргентинца Марсело Эстебана Косереса. Его будущий соперник дрался в ноябре и досрочно победил корейца Ген Мо Ю на вечере бокса в Японии.

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