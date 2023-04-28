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Эксперт объяснил, почему Канело в реванше с Биволом снова проиграет

Эксперт объяснил, почему Канело в реванше с Биволом снова проиграет
©Matchroom

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес проиграет и во втором бою с россиянином Дмитрием Биволом. Такое мнение высказал российский тренер Михаил Шевелев, передает "Чемпионат".

Он считает, в что Канело сейчас не блещет в ринге.

"Думаю, Дмитрий победит и в реванше. Смотрел последний бой Сауля, он ничего особенного не показал. Конечно, Канело может и перестроиться, вдруг он банально недооценил Бивола перед первым поединком. Тогда Дмитрий был на высоте, сделал все правильно. С тем боксом, который Канело показывает, Бивола сейчас не обыграть. Его вообще почти невозможно перебоксировать.

Первый поединок Дима выиграл за счет отличного тайминга, все паузы заполнял ударами, джебами. Не позволял Канело воспользоваться ни единым моментом, идеально контролировал дистанцию", - сказал Шевелев.

Напомним, что Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Тогда россиянин, несмотря на статус аутсайдера, оказал мощное сопротивление мексиканцу и в итоге победил, причем единогласным решением судей, защитив титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Недавно Бивол заявил, что готов провести реванш в весе Канело, чтобы у того потом не было оправданий поражению.

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Метки:
Альварес Сауль Канело-Бивол Россия Мексика WBA Бивол Дмитрий

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