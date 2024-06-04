Эксперт назвал главный козырь соперника Алимханулы по бою за два титула

Австралийский эксперт в мире бокса Грантли Киза в беседе с корреспондентом Vesti.kz предостерег чемпиона мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) от недооценки своего соперника новозеландца Андрея Михайловича (21-0, 13 KO).

Они встретятся 13 июля в Лас-Вегасе (США). На кону будут стоять титулы казахстанца.

"Андрей получил хороший шанс. Это бой всей его жизни. Я уверен, что он подойдет к противостоянию во всеоружии. У него прекрасная техника и морально-волевые данные. Он настоящий боец, который по праву получил эту возможность. На его стороне статус аутсайдера. В боксе всякое случается. Если он сможет показать лучшую версию себя, то может рассчитывать на успех. Здесь огромную роль может сыграть недооценка противника. Алимханулы - боксер мирового уровня, но проиграть может любой. Я думаю, что победа Михайловича не является чем-то невероятным. Это будет интересно и интригующе", - отметил Киза.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.

Михайлович последний поединок провел в апреле в Австралии, нокаутировав в первом раунде местного боксера Леса Шеррингтона (39-18, 23 КО).