Экс-звезда UFC провел первую битву взглядов с популярным ютубером

Экс-звезда UFC Нейт Диас и популярный ютубер Джейк Пол провели первую дуэль взглядов перед боксерским поединком, который пройдет 5 августа в Далласе (США), передают Vesti.kz.

Бой будет рассчитан на восемь раундов и пройдет в весовой категории до 83,9 килограмма.

Для Диаса этот поединок станет дебютным в боксе. Ранее он ушел из UFC. Последний бой в американском промоушене Нейт провел 10 сентября в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе, где в главном событии победил сабмишеном в четвертом раунде Тони Фергюсона.

An intense staredown between @JakePaul and @NateDiaz 💥#PaulDiaz pic.twitter.com/oL5rhWfVd5