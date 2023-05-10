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Экс-звезда UFC провел первую битву взглядов с популярным ютубером

Экс-звезда UFC провел первую битву взглядов с популярным ютубером
©twitter.com/DAZNBoxing

Экс-звезда UFC Нейт Диас и популярный ютубер Джейк Пол провели первую дуэль взглядов перед боксерским поединком, который пройдет 5 августа в Далласе (США), передают Vesti.kz.

Бой будет рассчитан на восемь раундов и пройдет в весовой категории до 83,9 килограмма.

Для Диаса этот поединок станет дебютным в боксе. Ранее он ушел из UFC. Последний бой в американском промоушене Нейт провел 10 сентября в рамках турнира UFC 279 в Лас-Вегасе, где в главном событии победил сабмишеном в четвертом раунде Тони Фергюсона.

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Метки:
Пол Джейк UFC MMA

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