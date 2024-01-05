Экс-тренер Головкина назвал своего фаворита в бою Бетербиев - Бивол

Мексиканец Абель Санчес, бывший тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), назвал победителя боя за звание абсолютного чемпиона полутяжелого веса между россиянами Дмитрием Биволом (22-0, 11 КО) и Артуром Бетербиевым (19-0, 19 КО), сообщают Vesti.kz.

"Бетербиев побьет Бивола. Несмотря на то, что Бивол - один из лучших в техническом плане бойцов, которых я видел за последнее время. Но я считаю, что Бетербиев его побьет за счет превосходства в мощи и силе. Он сперва измотает его, а затем и поймает", - цитирует Санчеса vRINGe.com.

Санчес сравнил Бетербиева со стеной:

"Очень силен. Очень сильный панчер. Любой удар Бетербиева будет сказываться на Биволе. Если Дмитрий чувствовал удары Линдона Артура, то от Бетербиева он будет чувствовать буквально все. Тот будет бить везде. Это будет большой бой".

Ранее сообщалось, что Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым. При этом никаких деталей о предстоящем поединке нет. Известно лишь, что его проведут инвесторы из Саудовской Аравии.

Между тем 13 января в Квебеке (Канада) Бетербиев разделит ринг с обязательным претендентом от WBC британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 КО).