Экс-соперник Головкина задумался о завершении карьеры

Бывший претендент на чемпионский титул в среднем весе Габриэль Росадо (26-17-1, 15 KO) намерен завершить свою профессиональную карьеру, сообщают Vesti.kz. Такое заявление 37-летний американец сделал после поражения в матче-реванше с олимпийским призером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым (12-1, 9 KO).

Их первый бой состоялся два года назад и тогда Росадо сенсационно выиграл нокаутом. Но после этого американец потерпел четыре поражения подряд, включая и проигрыш от Меликузиева единогласным решением судей в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США).

"Я пытался, но все время опаздывал. Возраст, 18 лет на профессиональном ринге, но я не сдавался. Я шел на него, боксировал с ним, пробовал все, но постоянно опаздывал. Отставал на доли секунды. Он свежий и молодой, и я рад за него. В первом бою я его нокаутировал, и он извлек урок.

Я не пытаюсь оправдываться. Я был готов. Пришло время подвести черту и заняться передачей своего опыта и знаний молодым боксерам. Я хочу делиться с ним опытом, а также попробовать себя в роли комментатора", - цитирует Росадо Boxingscene.com.

Напомним, Росадо известен казахстанским любителям бокса. В январе 2017 года встречался с Геннадием Головкиным и проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

В сентябре прошлого года Росадо судейским решением проиграл Али Ахмедову, интересы которого представляет компания Головкина - GGG Promotions.

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