Экс-соперник Головкина угрожает казахстанскому боксеру

Американский боксер Габриэль Росадо (26-15-1, 15 КО) признался, что рад участвовать в андеркарте трилогии GGG - "Канело", сообщает корреспондент Vesti.kz. На финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе (Невада, США) он отметил, что в предвкушении встречи с казахстанцем Али Ахмедовым (18-1, 14 КО).

"Я думаю, что это лучший кард года, - сказал Росадо, который несколько лет назад проиграл GGG. - Круто драться перед большой толпой и миллионами телезрителей, которые будут смотреть бой дома. Я уверен, что смогу в этом бою победить. Но на таком уровне любой бой трудный. Просто нужно работать и делать то, что я делал в тренировочном лагере, нужно верить в себя. Это мотивирует меня, я в предвкушении этого боя".

Росадо и Ахмедов провели на пресс-конференции дуэль взглядов. Их бой станет вторым соглавным в рамках шоу, где главной станет трилогия GGG - "Канело". На кону будут стоять два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

Напомним, что вечер бокса состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.

Видеоинтервью с Али Ахмедовым можно посмотреть ниже:

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