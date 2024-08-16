Экс-соперник Головкина прошел взвешивание перед титульным боем

В ночь на 18 августа в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, в его главном событии француз камерунского происхождения Кристиан Мбилли (27-0, 23 КО) будет защищать свой титул чемпиона по версии WBC Continental Americas во втором среднем весе против украинца Сергея Деревянченко (15-5, 10 КО), передают Vesti.kz.

Накануне соперники прошли обязательную процедуру взвешивания. Мбилли на весах показал 75,9 килограмма, Деревянченко - 75,8.

Деревянченко известен казахстанским фанатам по выступлениям за Astana Arlans во Всемирной серии бокса (WSB). После четвертого сезона (2013-2014) украинец ушел в профессиональный бокс.

Также, 5 октября 2019 года в Нью-Йорке (США), он боксировал против Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и проиграл казахстанцу судейским решением.