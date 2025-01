Экс-соперник Бивола улетел в нокаут в поединке тяжеловесов

В главном бою вечера ProBox TV Events Center пуэрториканский проспект полутяжелого веса (до 79,4 кг) Наджи Лопес (13-0, 10 КО) впечатлил в бою с экс-претендентом из Доминиканской Республики Ленином Кастильо (25-7-1, 19 КО), передают Vesti.kz.

Лопес доминировал со стартового гонга. В 6-м раунде он красиво подловил соперника коротким оверхэндом и сумел добавить апперкотом и хуком по уже падающему Ленину. Кастильо удивил тем, что сумел подняться на ноги и продолжить бой. Он сильно пытался отвечать ударами на удары, но рефери вмешался и остановил схватку.

Najee Lopez has overcome his biggest test to date as he finishes Lenin Castillo 🥊🔥#LopezCastillo | #ProBoxTV | #Boxing pic.twitter.com/wTaPx6Fb1I