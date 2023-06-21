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Экс-претендент на титул пожелал провести бой с Головкиным

Экс-претендент на титул пожелал провести бой с Головкиным
©twitter.com/GGGBoxing

Экс-претендент на титул во втором среднем весе Джон Райдер заявил о своем желании провести поединок против бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, если тот не примет решение завершить свою карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Головкин отказался от чемпионских поясов IBO, WBA Super и IBF. Казахстанский ветеран более не является чемпионом мира.

"Я бы с удовольствием подрался с ним. Я отправлюсь куда угодно. Я поехал в Мексику и подрался с Канело, огромным фанатом которого я являюсь. С Головкиным все так же. Я был его большим фанатом с тем пор, как перешел в профи. Он медленно поднимался в небольших боксерских шоу в Германии, а затем совершил прорыв в США.

Головкин был великим чемпионом, участвовал в отличных боях. У него было три битвы с Канело. Я думаю, что первый бой Головкин выиграл. В двух следующих было то, что было, но он великолепный боец с отличными достижениями. Мне повезло лично встретиться с ним, он отличный человек.

Я уверен, что у Головкина осталось еще несколько километров пробега, хотя он и стал старше. Но говорят, что сила уходит последней, поэтому я уверен, что он все еще обладает мощнейшим ударом", - сказал Райдер.

6 мая Райдер проиграл в Мексике Саулю Канело Альваресу. Мексиканский боксер этим самым защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версиям IBF, WBC, WBA Super, WBO и The Ring во втором среднем весе.

Отметим, что Канело в сентябре 2022 года нанес поражение Головкину в трилогии.

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Метки:
Головкин Геннадий Профессиональный бокс

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