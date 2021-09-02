Экс-претендент на чемпионский титул бросил вызов Головкину

Бывший претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе украинский боксер Макс Бурсак (37-6-2, 16 КО) заявил о желании провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в средней категории.

Свой последний бой Бурсак провел в октябре прошлого года в Украине, одержав победу единогласным судейским решением над Дмитрием Семерниным (14-7-1, 8 КОs).

"Мне нужно провести три-четыре поединка, которые будут финансово интересны. Мне все равно, с кем боксировать. Готов сражаться с любым: с Альваресом, Рамиресом, Головкиным. Главное, чтобы были бои. Я уже год не боксировал", - цитирует Бурсака Instagram-аккаунт Pro Boxing Ukraine.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

Напомним, Бурсак в 2017 году единогласным решением судей уступил в титульном поединке мексиканцу Хильберто Рамиресу. Последний защищал свой пояс WBO во втором среднем весе.

В 2019 году украинец встретился с экс-соперником Головкина - канадцем Давидом Лемье. В том бою судьи отдали победу Лемье раздельным решением.

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