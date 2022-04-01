Экс-конкурент Головкина оценил шансы GGG в бою с "суперчемпионом"

Чемпион мира по версии IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) должен выиграть у обладателя титула WBA Super Риоты Мураты (16-2, 13 KO). Таким мнением с Boxing Social поделился Мэттью Маклин (35-6, 22 KO), сообщает vRINGe.com.

Британский боксер встречался с казахстанцем в 2013 году и досрочно проиграл в третьем раунде.

"Все зависит от того, что осталось у Головкина, не так ли? Он стареет уже довольно долгое время, но это не происходит драматично. У него постепенный спад", - сказал Мэттью о Головкине. - Думаю, что у него достаточно сил, чтобы побить такого, как Мурата. Риота, кстати, неплохой боец. Но в расцвете сил Головкин был особенным, правда же?" - сказал Маклин.

Добавим, что казахстанец уже прилетел в Японию, где 9 апреля проведет поединок с Муратой. Ожидается, что титульное противостояние завершится досрочно, а Головкин высказался о некоторых своих потенциальных конкурентах.

"Буду с вами честен". Головкин ответил на вызов от экс-чемпиона и других боксеров