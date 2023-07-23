Экс-капитан сборной Казахстана по боксу проведет бой в США

Экс-капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов (2-0, 1 КО), выступающий в полусреднем весе, вернется на ринг 26 августа, передает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Suleimen Promotions, он примет участие в андеркарте вечера бокса от Top Rank на ESPN в Талсе (штат Оклахома, США). Поединок будет рассчитан на восемь раундов. Соперник Жусупова пока не называется.

В главном бою вечера бокса сойдутся местный супертяж-нокаутер Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинец Андрей Руденко (35-6, 21 КО). А со-главным станет бой непобежденного казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО), который дебютирует в США. Его соперником станет нигериец Эфе Аджагба (17-1, 13 KO).

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