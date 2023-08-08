Экс-чемпиону мира после поражения нокаутом посоветовали перейти в вес Головкина

Легендарный американский боксер Шейн Мосли порекомендовал своему соотечественнику, экс-чемпиону в полусреднем весе Эрролу Спенсу (28-1, 22 КО) попробовать после поражения нокаутом от другого американца Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) перейти в средний вес, в котором выступает казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

"У него достаточно денег, и он много сделал, действительно оставил след в мире бокса. Он должен принять решение, уйти ему или нет. Это самое трудное решение. Когда я должен был закругляться, то почти разревелся.

Спенс мог бы попробовать выйти в 69,9 килограмма (первый средний вес) или даже в 72,6 (средний вес), посмотреть, как он себя при этом чувствует, и затем двигаться дальше.

Если с набором веса он не будет таким же ловким и не сможет двигаться так, как ему нужно, то, возможно, ему следует подумать об (уходе). Но я знаю, как трудно сказать: "Все, я ухожу". Мне было 46 лет, и я не хотел уходить", - сказал Мосли.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Кроуфордом и Спенсом состоялся 29 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой техническим нокаутом Теренса в девятом раунде. После этого поражения Спенс утратил титул чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA.

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